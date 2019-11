Rai Italia: l’astronauta Paolo Nespoli a “L’Italia con Voi”

CARACAS. – Ancora una nuova puntata su Rai Italia de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero condotta da Monica Marangoni accompagnata dal maestro Stefano Palatresi. Questa volta il primo ospite è Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere con oltre 313 giorni nello spazio durante le tre missioni.

Quindi spazio allo scrittore e critico musicale Davide Sapienza, per parlare del rock, il genere musicale che ha da poco festeggiato i suoi primi sessant’anni di vita.

E il “rock” è anche il tema della micro-lezione d’italiano, con Vincenzo D’Angelo, della “Società Dante Alighieri”, preceduta dal Dante Alighieri della trasmissione, alias Gianni Ippoliti, alle prese con una musica difficile da comprendere per un uomo del Medioevo.

Si cambia argomento e si parla di sprechi e di come contrastarli con Antonio Galdo, giornalista e scrittore, in prima linea in questa lotta.

Segue il consueto collegamento dalla sede Rai di Milano con Piero Bassetti, presidente della Globus et Locus. La puntata si chiude in compagnia delle bellissime immagini della Galleria Colonna a Roma, con Virginia Zullo.

Le Storie dal Mondo porteranno i telespettatori a Toronto per l’evento “Itaca”, che ha presentato cultura e imprenditoria italiana d’eccellenza.

