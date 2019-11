ROMA. – Non c’è ragion di Stato che possa offuscare e comprimere la richiesta di verità sulla morte di Giulio Regeni. Un “diritto” che è della famiglia “e anche di un paese intero”. Ma fin quando ci sono rapporti tra l’Italia e l’Egitto, i funzionari dello Stato non solo devono collaborare ma hanno “il dovere” di farlo. Altrimenti “si decida senza ipocrisie di interrompere questi rapporti”.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli affronta per la prima volta la vicenda di Giulio Regeni, ad oltre 4 anni dal ritrovamento su una strada alla periferia del Cairo del cadavere del ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nella capitale egiziana.

L’occasione gliela fornisce un progetto finanziato dall’Ue per la formazione dei poliziotti di 20 paesi africani sulla gestione dei confini e dei flussi migratori, che si è svolto a Roma e nel quale i docenti sono funzionari della Polizia italiana e dell’Accademia di polizia egiziana.

Una presenza che ha suscitato polemiche visto il coinvolgimento degli apparati di sicurezza egiziani nella morte di Giulio venuta alla luce solo grazie all’indagine della procura di Roma che ha iscritto nel registro degli indagati 5 ufficiali dei servizi segreti e della polizia giudiziaria del Cairo.

Gabrielli non entra nel merito delle indagini – “non spetta a me farlo” – ma sottolinea che la partecipazione dei funzionari egiziani è dovuta alla “tradizione consolidata” che quella scuola ha nell’attività formativa in Africa. E non solo: il coinvolgimento nel progetto di Unhcr e l’Oim, che non possono essere certo considerati “conniventi” con trafficanti e torturatori, sta a significare la volontà di non tralasciare nulla per quanto riguarda il “rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti dell’uomo”.

Ma quel che conta di più, aggiunge, sono le scelte della politica. “Seguiamo le indicazioni che ci vengono date. Esiste la necessità di cooperazione con alcuni paesi per i flussi migratori e noi collaboriamo con un’Accademia di polizia che ha una tradizione. Abbiamo il dovere, anzi, di lavorare con un paese che sotto il profilo della formazione ci garantisce una partecipazione fondamentale di altri paesi africani”.

Dunque o la politica cambia idea e decide di interrompere i rapporti con l’Egitto, oppure si lascia da parte l’ipocrisia, tenendo ben separata la questione di Regeni da quella della cooperazione tra i due paesi. “Nessuno mette in discussione la gravità di quanto accaduto e di quanto sta ancora avvenendo, con le difficoltà di collaborazione che sono sotto gli occhi di tutti – ribadisce – ma noi siamo funzionari dello Stato che operano secondo direttive. E dunque, a meno che non si decida che con l’Egitto non debbano esserci rapporti, noi continueremo a fare quello che ci è stato chiesto”.

Tenendo anche conto, conclude Gabrielli, di un altro elemento. “Se domani un poliziotto si comporta male, io non chiudo le scuole di polizia, faccio l’esatto contrario e cerco di insegnare tecniche che non hanno a che vedere con la tortura e con modalità che non albergano nella nostra cultura. Dire ‘non mi siedo fino a quando tutto va bene’ non è logico, l’Aventino fa avere le coscienze tranquille, ma nel nostro mondo bisogna sporcarsi le mani”.