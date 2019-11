Molestò collega, ex vigile urbano Roma condannato 2 anni

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Riduzione in appello della condanna per Angelo Zuppante, il 58enne ex vigile urbano di Roma che secondo l’accusa nel settembre 2015 molestò e perseguitò una collega. Portato a giudizio per violenza sessuale e stalking aggravati dal fatto commesso con abuso di relazioni di ufficio e condannato in primo grado a tre anni e mezzo di reclusione, Zuppante si è visto ridurre in appello la condanna a due anni e tre mesi di reclusione. Secondo l’accusa, l’uomo aveva preso di mira la collega con vessazioni che avvenivano anche all’interno dell’ufficio. Un ‘incubo’ quotidiano che portò la donna a sporgere denuncia nei suoi confronti.