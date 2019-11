Detenuto scappa da ospedale Cremona,aveva tutore e stampella

(ANSA)- CREMONA, 28 NOV – Un 24enne detenuto nel carcere di Cremona, nordafricano ritenuto ad “alto rischio di radicalizzazione religiosa” è scappato oggi, durante una visita medica dove era stato scortato dalla Polizia Penitenziaria, con tutore al braccio e stampella. Lo ha reso noto il segretario regionale del sindacato della Polizia Penitenziaria (Uilpa), Domenico Benemia. L’uomo in ospedale si è alzato, ha gettato via la stampella ed è scappato. Fuggendo si è anche sfilato il tutore al braccio. “Era privo di manette perché classificato come impossibilitato a muoversi autonomamente – ha spiegato – ma il problema è la gravissima carenza di personale”.