Hong Kong: in 100mila, grati a Trump per Democracy Act

(ANSA) – PECHINO, 28 NOV – Sono 100.000 le persone che a Hong Kong hanno festeggiato in serata, secondo gli organizzatori, la firma del presidente americano Donald Trump all’Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il pacchetto di misure a favore delle proteste in corso da oltre 5 mesi nella città. Al raduno, tenuto a Edinburgh Place, molti hanno sventolato la bandiera americana tra slogan come “Lotta per libertà, schierati con Hong Kong”. A Central, in pausa pranzo, al sit-in anti-governativo è apparsa la foto di Trump nei panni di Rocky Balboa, quella postata dal tycoon su Twitter.