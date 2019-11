Champions, Conte: “Noi vivi,dato un senso a sfida Barca”

MILANO. – “C’era un unico modo per rimanere vivi e dare un senso a Inter-Barcellona. Ci aspetta una partita tosta contro una signora squadra ma avremo 80 mila persona a spingerci allo stadio. Ma recuperiamo le energie perché la sfida che mi preoccupa di più è quella contro la Spal”: Antonio Conte si presenta ai microfoni di Sky quasi senza voce, tale è stata l’adrenalina e poi la gioia esplosa al 2-1 di Lukaku contro lo Slavia Praga e poi al 3-1 finale.

L’Inter ha vinto, è viva e può sognare gli ottavi. Una gioia che non traspare da Conte nel dopo partita ma che si legge a chiare lettere nel post di Instagram del presidente Steven Zhang: ”Continuiamo a combattere. Never give up!”.

E così ha fatto l’Inter e deve continuare a fare già domenica in campionato epr non dare chance di fuga alla Juventus. Così Conte non fa grandi proclami e preferisce concentrarsi alla sfida con la Spal. Solito pragmatismo e necessità di tenere alta l’attenzione.

”Mi auguro di arrivare con la giusta convinzione e nella giusta maniera contro la Spal domenica. Dobbiamo essere preparati e concentrati per continuare come stiamo facendo in campionato”, dice il tecnico che poi si complimenta con Lautaro e Lukaku.

I due attaccanti hanno letteralmente trascinato l’Inter con una prestazione sontuosa. ”Stanno crescendo. Anche ieri ho detto che comunque eravamo molto più squadra. All’andata gli attaccanti sono stati massacrati dai loro difensori, oggi è stato totalmente diverso. Sapevamo cosa ci aspettava, sono stati determinanti. Sono contento per loro”.

Applausi anche a Borja Valero che nonostante le poche chance avute: ”Ha sempre dimostrato grande professionalità. E’ un esempio”. Domenica potrebbe essere confermato a centrocampo, in ballottaggio con Gagliardini entrato nel secondo tempo a Praga.

Scelte obbligate per i tanti infortuni, come quello di Barella che ha tifato i compagni dal divano di casa dopo essere stato operato al ginocchio questa mattina.