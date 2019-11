Bild, 500mila euro per informazioni sul furto di Dresda

(ANSA) – BERLINO, 28 NOV – “La polizia d’intesa con la Procura ha messo in palio un premio da 500.000 euro per informazioni che contribuiscano a chiarire il reato, a identificare o a catturare gli autori del furto e il ritrovamento della refurtiva”: lo ha detto il portavoce della polizia di Dresda Marko Laske, in merito alle indagini per recuperare i gioielli rubati al museo del Castello di Dresda, nella sala delle Gruene Gewoelbe (Volte verdi). Lo riferisce Bild online. Per il recupero della refurtiva, sottratta tre giorni fa dal museo tedesco, è stata insediata una commissione speciale di 40 persone e le indagini sono coordinate dalla sezione specializzata in criminalità organizzata della procura di Dresda, rende noto il portavoce della polizia.