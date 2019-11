Uruguay: Lacalle Pou eletto nuovo presidente

MONTEVIDEO. – Luis Lacalle Pou, candidato di opposizione del Partito Nazionale, è il presidente eletto dell’Uruguay, dopo aver registrato un vantaggio già insormontabile rispetto al suo rivale e candidato del partito al governo Frente Amplio, Daniel Martínez.

Lacalle Pou, che ha registrato 3090 voti nella prima revisione nel secondo scrutinio (aveva bisogno di superare i 2000 voti per vincere), ha espresso su Twitter la sua “riconoscenza e ringraziamento a tutti gli uomini e le donne che stanno difendendo i voti e la democrazia”.

Anche il rivale Martinez ha ammesso la sconfitta: “Salutiamo il presidente eletto Luis Lacalle Pou, con il quale terrò un incontro domani. Ringrazio coloro che hanno espresso la loro fiducia in noi con il loro voto”, ha scritto su Twitter.

La Corte elettorale, nel frattempo, continua lo scrutinio e intende proclamare sabato il vincitore delle elezioni presidenziali. Per la prima volta in 15 anni, un candidato che non appartiene al Frente Amplio ha ottenuto alla presidenza dell’Uruguay.