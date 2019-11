Amazzonia: Bolsonaro denunciato alla Corte penale dell’Aja

BRASILIA. – Due organizzazioni brasiliane hanno denunciato il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, dinanzi alla Corte penale internazionale dell’Aja per la presunta commissione di “crimini contro l’umanità” e “istigazione al genocidio delle popolazioni indigene”.

La denuncia – presentata dalla Commissione Arns e dal Collettivo di avvocati per i diritti umani – accusa il capo dello Stato anche di omissione nei confronti dei “crimini ambientali in Amazzonia”, dove si è verificata una crescita del 29,5% della deforestazione dovuta a incendi e tagli di alberi attribuite – secondo i denuncianti – a gruppi che hanno agito in modo organizzato.

In Brasile “non abbiamo trovato un modo efficace” per far accogliere le denunce, motivo per cui sono state presentate alla Corte penale “per stimolare le forze interne del Brasile a indagare su questi temi”, ha dichiarato José Carlos Dias, capo della Commissione Arns ed ex ministro dell’ex presidente della Repubblica, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).

La denuncia è firmata anche dagli avvocati José Gregori (un altro ex ministro di Cardoso), Antonio Carlos Mariz de Oliveira, Eloisa Machado e Juliana Vieria dos Santos.

Una delegazione della Commissione Arns ha presentato denunce simili contro Bolsonaro anche durante una recente visita negli Stati Uniti, dove ha incontrato rappresentanti del Congresso e di entità umanitarie.

Dal canto suo, Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che le “politiche ambientali” rappresentano un ostacolo allo “sviluppo del Brasile”.

“Lo Stato di Amazonas è occupato da riserve indigene, aree di protezione ambientale, stazioni ecologiche, tra le altre misure derivanti da politiche ambientali che, in parte, danneggiano lo sviluppo del nostro Brasile”, ha detto il capo dello Stato, durante una visita nella regione amazzonica, dove l’aumento del numero degli degli incendi è un problema osservato con attenzione dall’Ue alla vigilia del vertice Cop-25.

Bolsonaro ha poi commentato la notizia dell’arresto di quattro volontari di una Ong che combatte i roghi forestali in Amazzonia.

“A poco a poco la verità appare: giusto due mesi fa dicevo che i roghi sono sponsorizzati dalle Ong, conosco quella razza”, ha sottolineato il presidente.