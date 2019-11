Visita a sorpresa Trump a militari Usa in Afghanistan

(ANSA) – WASHINGTON, 28 NOV – Il presidente americano Donald Trump ha compiuto una visita a sorpresa alle truppe Usa in Afghanistan nel giorno della Festa del Ringraziamento. Trump, che era nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per la festività del Thanksgiving, è arrivato alla base di Bagram. Si tratta della sua prima visita in Afghanistan, dove si trovano almeno 15 mila tra militari Usa e della Nato, e cade in un momento di stallo nei negoziati di pace che coinvolgono anche il governo afghano la leadership dei talebani. E anche in un momento di tensioni tra la Casa Bianca da una parte e i vertici di Pentagono e forze armate dall’altra.