Sci: decolla stagione Dolomiti Superski

(ANSA) – BOLZANO, 29 NOV – Inizia ufficialmente domani la 46/a stagione invernale di Dolomiti Superski. In alcune delle zone del carosello sciistico più grande al mondo, le copiose nevicate di metà novembre, che hanno interessato l’intero territorio dolomitico, hanno permesso di anticipare di una settimana l’apertura degli impianti. Gli appassionati troveranno ad attenderli 137 impianti aperti e 342 km di piste in 11 delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski. Tra il 4 e il 7 dicembre, per il weekend dell’Immacolata, seguiranno le altre zone. Fra queste, anche la Sellaronda, che aprirà il il 5 dicembre, anche se già da domani sarà percorribile per poco più della metà in entrambe le direzioni. Sulle piste del Dolomiti Superski sono attesi anche gli atleti. Tra il primo ed il 3 dicembre, a Plan de Gralba in Val Gardena sono in programma otto gare FIS nelle categorie giovanili. Ancor prima di aprire al pubblico, si disputeranno 2 discese libere maschili e femminili e altrettante gare di SuperG.