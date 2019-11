‘Ndrangheta: blitz Gdf, disarticolato il clan Bellocco

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 29 NOV – Un’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza è in varie regioni per l’esecuzione di 45 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. L’operazione, denominata ‘Magma’, secondo gli investigatori, ha disarticolato il clan Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni extra regionali operanti in particolare nel Lazio, in Emilia Romagna e in Lombardia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e rapina aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso e della transnazionalità del reato. L’operazione è condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, insieme a personale del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Finanza con il coordinamento della Dda reggina e l’ausilio di elicotteri del Comparto aeronavale del Corpo. (ANSA).