Rai Italia: “L’Italia con Voi” oggi in collegamento con Melbourne

CARACAS. – La nuova puntata de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero, condotta da Monica Marangoni, accompagnata dalla musica del maestro Stefano Palatresi, avrà come primo ospite Walter Maiocchi, imprenditore nel campo della moda, che presenterà in studio alcune delle sue creazioni.

In studio anche Roberto Chevalier, uno dei più importanti doppiatori italiani che ha prestato la voce ad attori come Tom Cruise, Tom Hanks, John Travolta, e Filippo Cellini, ideatore e organizzatore del “Gran Premio Internazionale del Doppiaggio”, giunto alla sua undicesima edizione appena conclusa.

Segue il collegamento con Fabrizio Venturini, presidente dell’associazione no profit NOMIT – Italian Network of Melbourne. Con Costantino D’Orazio, storico dell’arte e saggista, si parlerà della Collezione Farnesina, mentre la rubrica “Hit Parade” proporrà una carrellata di canzoni italiane, tutte grandi successi dei passati decenni.

In chiusura di puntata per “I Colori dell’Italicità” si va a Dragona, un piccolo centro a pochi chilometri da Roma, dove Domenico Agostinelli ha costruito un vero e proprio museo con oggetti di ogni forma, provenienza e fattezza.

Per “Storie dal Mondo” si vola prima a New York per incontrare l’artista Verdiana Patacchini e poi in Australia per conoscere Matteo Pinna, esponente della “gig economy”.

