Migranti: Tunisia salva 13 connazionali a largo Haouaria

(ANSAmed) – TUNISI, 29 NOV – La marina tunisina ha tratto in salvo tredici connazionali, di età tra i 18 ed i 41 anni, a bordo di un’imbarcazione in difficoltà a 36 miglia nautiche a nord di Haouaria, nel Cap Bon, governatorato di Nabeul. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa di Tunisi precisando che gli occupanti della barca avevano lasciato la spiaggia di Hammam-Lif, nel governatorato di Ben Arous, mercoledì scorso con l’obiettivo di raggiungere illegalmente le coste italiane.