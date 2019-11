Fiorello e VivaRaiPlay! in onda su Rai Italia in tutto il mondo

CARACAS. – Dal Canada al Sudamerica, dall’Africa all’Asia e fino all’Australia Fiorello e la piattaforma web di RaiPlay diventano open per l’estero. Dal 21 novembre infatti VivaRaiPlay!, lo show creato e concepito per il pubblico della Rete, “approda” in diretta sugli schermi di Rai Italia.

Un modo per accorciare le distanze con tanti dei nostri concittadini che vivono nei quattro Continenti e per informarli della possibilità di poter “godere” delle gag dell’artista siciliano su Rai Play anche all’estero.

Rai Italia è il Canale Rai nato per gli Italiani all’estero che ha come “mission” la conoscenza della nostra cultura e dei nostri prodotti e che vede Rai Com impegnata nella distribuzione a livello internazionale (non in Europa).

Sul Canale vengono trasmessi programmi autoprodotti e parte della programmazione di Rai1, Rai2, Rai3, Rai Sport e Rai News24.