Migranti: Open Arms, atti Salvini a tribunale dei ministri

(ANSA) – PALERMO, 29 NOV – La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale dei ministri del capoluogo gli atti relativi al procedimento a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che era stato indagato dall’ufficio inquirente di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio nella vicenda della nave Ong Open Arms. Non si sa se i pm palermitani, nel mandare il fascicolo, abbiano chiesto l’archiviazione del caso o indicato, come fecero per la vicenda Diciotti, nuovi elementi su cui indagare.