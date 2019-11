Cresce rete Accademie Pa, inaugurata nuova sede a Nettuno

(ANSA) – NETTUNO (ROMA), 29 NOV – L’obiettivo è raggiungere tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici. Avanza così la rete delle Accademie della Pubblica Amministrazione che ha come piano di marcia quello di aprire in Italia 50 poli di formazione entro il 2020. Oggi inaugurata la sede di Nettuno, l’8/a operativa nel Lazio, e la 10/a in Italia. Il centro laziale, è stato spiegato durante la cerimonia di scopertura della targa, diventa così il polo per un comprensorio di una trentina di realtà locali. All’evento presenti il sindaco Alessandro Coppola, l’assessore al Personale Marco Roda cui fa capo la promozione dell’evento, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, il presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, capofila e ideatore delle Accademie, Enrico Michetti, e l’on.Claudio Durigon. A seguire lezione per oltre 120 dipendenti pubblici dal titolo “Atti Amministrativi. Corretta redazione, patologie e rimedi ai vizi dell’atto, controlli di legalità” tenuta dall’avv. Lorenzo Norcia.”L’Accademia della P.a. ora è una realtà a Nettuno, prima ancora che a Roma. Ma siamo pronti a sbarcare nella capitale”, ha detto Michetti sottolineando che “siamo in una Nazione in cui esistono 160mila norme, contro le 9mila della Francia, e molto spesso sono contraddittorie e poco chiare”. “Questa Accademia – ha detto il sindaco Coppola – è una grande opportunità per tutti i dipendenti pubblici, ma soprattutto per i miei da cui pretendo un livello di preparazione adeguato a quello che ci chiedono i nostri utenti”. Oltre alle otto Accademie operative nel Lazio, ci sono quelle istituite dalla Regione Veneto a Venezia e a Sulmona (L’Aquila). Prossima istituzione ancora in Abruzzo, a L’Aquila. Alla cerimonia di Nettuno hanno partecipato anche il sindaco di Anzio, il sindaco di Anzio Candido De Angelis, il sindaco di Monte Compatri Fabio D’Acuti, il senatore Gianfranco Rufa, gli europarlamentari Matteo Adinolfi e Antonio Maria Rinaldi. (ANSA).