A fuoco auto console turco a Genova, ipotesi incendio doloso

(ANSA) – GENOVA, 29 NOV – Un’auto in uso al console onorario della Turchia a Genova è andata a fuoco. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per incendio doloso. “Ci sono indagini in corso”, ha confermato il procuratore capo Francesco Cozzi. Il fascicolo potrebbe passare in queste ore alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo nel momento in cui arriverà l’informativa al magistrato. La Smart del console turco era parcheggiata sulla strada a Spianata Castelletto in un posteggio riservato al corpo consolare della Turchia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).