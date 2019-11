(ANSA) – LONDRA, 29 NOV – L’uomo che ha accoltellato oggi alcuni passanti nella zona di London Bridge, a Londra, è morto in seguito alle ferite riportate dagli spari degli agenti. Lo ha reso noto Scotland Yard in questi minuti in una breve dichiarazione ai media, aggiungendo che l’uomo aveva un finto giubbotto esplosivo.