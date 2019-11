Calcio: Zidane “Il Real con Bale, Hazard nel Clasico? Vedremo”

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Il pareggio a suon di gol (2-2) con il PSG in Champions è ormai alle spalle, Zinedine Zidane guarda avanti e pensa alla sfida di domani nello stadio de Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz contro l’Alaves, attualmente 13/o nella classifica della Liga dopo 14 partite. “Sarà una partita complicata – ha tagliato corto l’allenatore del Real Madrid – contro un avversario davvero tosto e su un campo assai difficile. Il nostro obiettivo è di tenere la testa della classifica, nell’attesa che giochino i nostri avversari”. Zidane ha anche parlato di mercato, rivelando che “Vinicius non andrà via”, che la posizione di “Brahim e Mariano verrà valutata più avanti”. Di Bale, Zidane ha detto che “il club è con lui e anche la gente”. Infine, Hazard: potrà essere in campo per il ‘Clasico’ del 18 dicembre? “Vedremo come si evolve la situazione, adesso è presto per parlarne”. (ANSA).