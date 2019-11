CARACAS – Humberto Calderón Berti, quien fue destituido como embajador del líder venezolano Juan Guaidó en Colombia, señaló en rueda de prensa este viernes 29 de noviembre, que como responsable en el cargo, hizo lo correspondiente con las denuncias de corrupción en torno al dinero recolectado con la ayuda humanitaria en febrero de 2019.

Berti detalló que había sido advertido por las autoridades colombianas, quienes le mostraron documentos donde se hablaba de “licores y de prostitutas y de mal manejo de los fondos”. También recibió reportes de doble facturación y de una serie “de manejos extraños” por lo cual ordenó una auditoria, de la cual estaba al tanto Leopoldo López.

Calderón señaló que mandó a hacer una auditoría, “yo no soy policía, fiscal, juez para juzgar a nadie, y de esa auditoría estaba en cuenta en Caracas, particularmente Leopoldo López de que se estaba haciendo”.

Agregó que una vez que obtuvo el informe de la auditoría, lo envió a Guaidó, Julio Borges y Leopoldo Lopez, “yo no lo toque, no llamé a nadie para que manipularan ese informe, ni trate de influir en el informe, se filtró el informe, yo no tuve absolutamente nada que ver con eso, el hecho es que ocurrió un manejo impropio de los recursos”, expresó a través de una transmisión en vivo por Periscope.

A su juicio, no se trata que los montos desviados hayan sido pequeños, por lo cual señaló que “la lucha contra la corrupción tiene que ser testimonio permanente del servidor público”. Agregó que aceptará la decisión de la Fiscalía sobre las investigaciones que en tanto a esta situación se llevan a cabo.

Dijo que ante las evidencias el caso se llevó ante la Fiscalía de Colombia, “que está tomando el tiempo que quiera tomarse, lo que aspiro es que estemos atento a lo que pase, lo que decida la Fiscalía lo voy a aceptar, pero también voy a estar atento a las manipulaciones y presiones que puedan ejercer”.

Otras discrepancias

Calderón añadió que no ha sido solo el tema de Cúcuta lo que generó discrepancias, sino cuando se iniciaron los diálogos con el gobierno, tuvo sus reservas con esta iniciativa, debido a que los considera una burla a la buena fe del venezolano, y agregó que a los representantes del gobierno del presidente Guaidó los están engañando.

Igualmente, advirtió que “si la transición se hace mal, no habrá democracia más nunca en Venezuela. Hay que reinstitucionalizar el país. El apoyo popular vendrá en la medida de que sepan que sus gobernantes digan la verdad”.

Asimismo, el diplomático comentó que no ha tenido contacto con Guaidó “desde hace muchos meses”, por lo que aseguró que la relación entre ambos ya no existe. Indicó además que no es “sumiso” ante nadie, porque su obligación con el país es decir lo que piensa.

Afirmó que la dirigencia opositora liderada por Juan Guaidó está en deuda con el país y los exhortó a decir lo que ocurrió verdaderamente el día que se pretendía que entrara la ayuda humanitaria, lo que calificó de catástrofe pero no por culpa del presidente de la AN, sino de la “tiranía de Maduro”.

“La transición es de extrema importancia. Allí se deberán construir los cimientos de una verdadera y genuina democracia. Se debe adelantar con sabiduría y desprendimiento. Con una verdadera unidad e inclusión de los mejores. Con amplitud y sin sectarismo. Las credenciales no pueden ser las filiaciones políticas, sino la competencia y la probidad. El reparto de cuotas partidistas, como lo hemos presenciado en estos meses, absolutamente improcedente y nos llevaría al fracaso… La gobernabilidad no será un asunto menor. Serán meses, si no años, de trabajo arduo que van a requerir de un sólido respaldo de la ciudadanía y de nuestra Fuerza Armada», apuntó el exembajador Berti.