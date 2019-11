Alitalia: Nuovo mandato a commissari, tagliare i costi

ROMA. – I commissari di Alitalia restano gli stessi ma il loro mandato cambia. Adesso gli si chiede di trasformare l’ex compagnia di bandiera in “una nuova Alitalia”.

Bisognerà “razionalizzare tutto quello che è possibile”, visto che è “la componente dei costi” a non funzionare, dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Oggi il vettore, infatti, sarebbe troppo pesante per trovare un acquirente sul mercato.

Le sette proroghe e il fallimento dell’ultima cordata lo dimostrerebbero. Stavolta i tempi saranno però stretti, un mese forse. Il ministro parla di “settimane” per arrivare a una “soluzione definitiva”.

Gli occhi non possono che essere puntati su Lufthansa, dopo l’incontro di giovedì al Mise con l’ad della compagnia tedesca, Carsten Spohr. Anche se al momento non ci sarebbero novità.

“Il mercato italiano è molto interessante per Lufthansa. Alitalia però non è interessante per noi, nelle condizioni in cui è”, riassume un portavoce del gruppo, tornando a condizionare la partecipazione azionaria a una ristrutturazione.

Resta invece confermata la possibilità di un accordo commerciale, sin da ora, per mettere ad Alitalia di usufruire della potente rete di vendita tedesca. Riempiendo gli aerei si potrebbero rendere redditizie le varie rotte.

Ma il problema per Patuanelli non sono le entrate: “circa 100 aerei, e ne volano un po’ meno, fanno tre miliardi di incassi”. Quel che non va, esce allo scoperto il ministro, sono i costi.

É qui, spiega, che occorre operare “una parziale ristrutturazione”. L’alleggerimento della compagnia non significa, assicura, dividerla in tre. I commissari (Enrico Laghi, Stefano Paleari e Daniele Discepolo) avranno dunque al centro del loro mandato “l’integrità aziendale. Al netto di eventuali strutture societarie, volo, manutenzione e servizi di terra devono restare assieme nel progetto della nuova Alitalia”, è la posizione del Governo. Con una promessa: “mai aerei a terra”.

Appurato che non si può passare dallo spacchettamento, non resta che tagliare. Una missione tentava pure ai tempi di Ethiad, cercando di agire su leasing dei mezzi, sui fornitori ma anche sul personale.

Se nel mirino “ci fosse il costo del lavoro non siamo d’accordo”, si smarcano i sindacati. Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, mette in guardia dal farla diventare una compagnia “low cost”.

E la Uiltrasporti sottolinea come oggi la spesa per il personale “sia più bassa che altrove”. Diverso è il discorso sui contratti di leasing.

Secondo la Fit Cisl a questo punto è però necessario “aprire un confronto” con tutte le parti, evitando ribassi, che portino Lufthansa a fare di Alitalia quello che ne è stato di Swiss Air.

Quanto alla nazionalizzazione, resterebbe come soluzione ultima, nel caso anche questo tentativo di scouting finisca nel vuoto. Il viceministro Stefano Buffagni si dice “contrario” a rendere pubblico il vettore.

Ma comunque è lo stesso Patuanelli a lasciare intendere che Fs continuerà a fare la sua parte nella nuova Alitalia, in rappresentanza dello Stato. Al momento sarebbe confermato anche l’interesse di Delta. Mentre sul fronte Atlantia tutto tace.

In questo scenario l’Europa non preoccupa più di tanto. “Credo che l’Ue debba consentire all’Italia di completare il percosso, su questo c’è un’interlocuzione con la commissione”, spiega Patuanelli.

Andrà però di certo ritoccata la norma del dl fiscale sul prestito ponte di 400 milione di euro, legandolo alla nuova gara.

(di Marianna Berti/ANSA)