Calenda a Pd: “L’unico modo di gestire M5S é cancellarlo”

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – “E’ indecoroso dire ogni 3 minuti a M5s ‘vogliamo un’alleanza organica con voi’ e Di Maio risponde ‘mi fate schifo’. Bisogna dirgli alla fine ‘mi fai schifo tu, andiamo alle elezioni e vi cancelliamo’. Perché ai miei amici del Pd dico, i cinquestelle c’è un solo modo di gestirli, cancellarli”. Così Carlo Calenda parlando all’Eliseo a Roma alla convention del nuovo movimento Azione sul tema della sanità. “”Non voglio levare voti a Pd e Fi (un pochino sì dai!…), li voglio riprendere per i capelli e riportarli sul campo di battaglia – ha affermato – per respingere M5s e Lega ai lati dello schieramento politico, come in tutta Europa”.