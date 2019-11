Mes: Salvini, Conte torni su terra e dica verità a italiani

(ANSA) – MILANO, 30 NOV – “Speriamo che il weekend porti consiglio e Conte dopo minacce e querele torni sulla terra e dica la verità agli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando dell’informativa che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà lunedì alla Camera sulla vicenda del Mes. “Cosa mi aspetto che dica Conte? Una cosa strana, la verità. L’Europa era e può ritornare un grande sogno ma non in mano a qualche burocrate e finanziere. Questo trattato per come è modificato espropria di democrazia e sovranità il Parlamento e soprattutto il risparmio degli italiani. Non esiste”, ha aggiunto Salvini. Sul Mes, ha insistito, “rispondo con le parole del governatore Bankitalia, che non è un pericoloso leghista. Rappresenta un enorme rischio”. “Si rischia di usare i soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche, e io penso che i soldi degli italiani vadano usati per aiutare altri italiani”, ha concluso.