++ Pioli: “Obiettivo Europa, è giardino del Milan” ++

(ANSA) – MILANO, 30 NOV – “L’obiettivo del Milan resta la Champions League? L’obiettivo è pensare alla partita di domani, siamo consapevoli della posizione in classifica. Ho portato la squadra a cena di mercoledì proprio per vedere insieme le partite di Champions. L’Europa è il giardino del Milan, l’obiettivo deve essere quello. La squadra lotta, gioca e corre, dobbiamo alzare il nostro livello, se vogliamo provare a tornare in Europa è il momento di fare dei punti”. Stefano Pioli, nonostante il dodicesimo posto in classifica, mira all’Europa. “Contro il Parma – aggiunge in conferenza – non sarà facile, sono un’ottima squadra. Dovremo dare l’anima: chi gioca dall’inizio deve avere il fuoco dentro, chi entra a gara in corso uguale. Bisogna aggiungere legna ardente se vogliamo fare un grande fuoco. (ANSA).