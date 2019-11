(ANSA) – CALDAROLA (MACERATA), 30 NOV – Inaugurata a Caldarola, uno dei centri del Maceratese colpiti pesantemente dal sisma del 2016, la nuova sede del Municipio: L’importo dei lavori di circa 700mila euro è stato finanziato con una donazione da 525 mila euro dalla Regione Emilia Romagna e per il resto dalla Regione Marche. La struttura, in acciaio e con copertura in legno, è in un’area di circa 2mila mq. E’ stata realizzata dalla RI costruzioni su un unico piano fuori terra a forma di ‘L’, con due corpi di 378 mq e di 40 mq: è antisismica e dotata di impianti energetici a ridotto impatto ambientale. “L’inaugurazione – ha commentato il presidente della Regione Luca Ceriscioli all’evento – celebra e consolida l’amicizia con la Regione E-R sempre vicina e che ha dato il suo contributo e supporto anche quando i riflettori si sono abbassati”. Tra gli altri c’erano anche il sindaco Luca Maria Giuseppetti, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti, il consigliere regionale Sandro Bisonni e l’assessore della Regione E-R Paola Gazzolo. “A Caldarola dopo la ricostruzione della scuola ‘De Magistris’ – ha sottolineato Ceriscioli – si è realizzato il Municipio che rappresenta un altro punto importante per i cittadini e fondamentale per le attività amministrative al Comune. Sempre più sono le opere progettate e realizzate, ma nella ricostruzione manca ancora quella velocità che vorremmo”. “Abbiamo chiesto a più riprese al Governo nazionale – ha ribadito il presidente – la semplificazione della ricostruzione pubblica e privata e l’ultimo decreto non affronta i nodi più importanti che possono permetter a tutti quanti di guardare il futuro in un altro modo. Tutto ciò mi fa capire che ancora non ci sia la percezione chiara del numero importantissimo di persone che vorrebbero tornare nelle proprie case”. La distribuzione interna dell’edificio vede la collocazione degli uffici di sindaco, vice, giunta e Sala Consiliare nell’ala corta; nell’area più ampia della struttura a ‘L ci sono gli uffici tecnici e dei dipendenti comunali. All’esterno un parcheggio aperto al pubblico. L’area dedicata alla viabilità è una zona verde con nuova piantumazione.