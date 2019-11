Salvini nel Reggiano, sardina sulla Pietra di Bismantova

(ANSA) – BOLOGNA, 30 NOV – Domani alle 18.30 il leader della Lega Matteo Salvini è atteso a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano, per un evento politico. Ad accoglierlo è pronto anche un flash mob del movimento delle Sardine, sponsorizzato dalla pagina Facebook ‘Castelnovo non si lega’, in un’altra piazza del paese. “Scendiamo in piazza da tutta la Provincia per dire No alla Destra Estrema, per dire No alla Lega di Matteo Salvini, per portare un messaggio di uguaglianza, libertà, equità e progresso e per ricordare a tutti che anche Castelnovo ne’ Monti e tutta la montagna Reggiana non si Legano”, si legge, con il consueto invito a non portare bandiere di partito. E oggi, in preparazione all’evento, una ‘sardina’ è apparsa su una delle pareti della Pietra di Bismantova, massiccio roccioso che è uno dei simboli del territorio. A portarla, uno degli organizzatori, che ha scalato la parete per appendere uno striscione a forma di pesce, come documentato sempre sul social network.