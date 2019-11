Calcio: Liverpool no-limits in Premier, anche il Brighton va ko

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Il Liverpool non si ferma e, dopo il pari in Champions con il Napoli (1-1), riprende il cammino a suon di vittorie in Premier League: i ‘Reds’ ne hanno conquistate 13 su 14 partite. Oggi hanno battuto in casa 2-1 il Brighton grazie a una doppietta di Virgil Van Dijk, in gol dopo 18′ e al 24′. Rete della bandiera di Dunk, al 34′ della ripresa. La squadra di Juergen Klopp sale a 40 punti e si porta a +11 sul Manchester City (oggi fermato sul 2-2 a Newcastle) e sul Leicester, in campo domani contro l’Everton in casa. Sconfitta a sorpresa (1-0) in casa per il Chelsea nel derby di Londra contro il West Ham, in gol al 3′ della ripresa con Cresswell. I ‘Blues’ restano fermi a 26 punti, ossia al quarto posto. Risale in classifica il Tottenham di José Mourinho, che oggi ha battuto in casa 3-2 il Bournemouth, grazie a una doppietta di Alli (21′ del primo tempo e 5′ della ripresa), ma anche al gol di Sissoko (24′ st); inutili i gol di Wilson (28′ st e 51′ st). Gli ‘Spurs’ adesso sono quinti, con 20 punti. (ANSA).