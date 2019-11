(ANSA) – SIENA, 30 NOV – Muore durante una battuta di caccia al cinghiale dopo essere stato colpito da un colpo di fucile all’arteria femorale. E’ quanto accaduto oggi nei boschi di Radda in Chianti (Siena): a perdere la vita un 65enne residente della zona. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato colpito da un compagno di caccia, suo parente, che avrebbe esploso due colpi all’indirizzo del cinghiale: il secondo avrebbe mancato l’animale e ferito mortalmente il 65enne. Immediati i soccorsi e l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso sul posto ma, purtroppo, per il 65enne non c’è stato niente da fare. Sul posto poi intervenuti, con i carabinieri, anche i vigili del fuoco.