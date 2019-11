(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Giornata piena di sorprese, la 13/a della Bundesliga, che è andata in scena per lo più oggi. Il Lipsia è per il momento capolista con 27 punti in 13 partite, nell’attesa che domani alle 15,30 scenda in campo – sul proprio terreno – il Borussia Moenchengladbach (25 lunghezze, come lo Schalke 04, che ieri sera ha vinto nell’anticipo) per affrontare il Friburgo. La neo e momentanea capolista ha vinto 3-2 nella Benteler Arena di Paderborn contro la locale squadra allenata da Steffen Baumgart. L’ex romanista Schick ha aperto le marcature dopo 3′, al 4′ ha raddoppiato Sabitzer, al 26′ Werner ha calato il tris. Nella ripresa i padroni di casa con Mamba al 17′ e Gjasula al 28′ hanno tenuto in ansia gli uomini guidati da Julian Nagelsmann. Crollo inatteso del Bayern Monaco in casa (2-1) contro il Bayer Leverkusen e frenata in classifica: adesso la formazione di Hans-Dieter Flick è quarta con 24 punti. Gli ospiti sono andati in vantaggio con Bailey dopo 10′, sono stati raggiunti da Mueller al 34′, ma sono tornati a condurre al 35′ sempre con Bailey e sempre servito da Volland. (ANSA).