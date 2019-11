(ANSA) – NEW YORK, 30 NOV – Manolo Blahnik, il marchio preferito di scarpe di Carrie Bradshaw di Sex and the City, chiude il suo unico punto vendita esclusivo di New York e degli Stati Uniti. “Grazie per essere stati clienti fantastici negli ultimi 38 anni” si legge in un cartello affisso sulla vetrina del negozio, situato vicino al Museum of Modern Art sulla 54ma strada a New York. Non chiaro il motivo della chiusura dello storico negozio, meta di pellegrinaggio per le fan di Sex and the City e per molte donne, nonostante i prezzi in molti casi proibitivi. Le creazioni di Manolo Blahnik sono fra le scarpe preferite delle star: da Rihanna alla direttrice di Vogue Anna Wintour, nessuna vip ha mai nascosto la sua passione. Non lo ha fatto Michelle Obama ma neanche Jennifer Aniston, che quando ha sposato Brad Pitt indossava un paio di Manolo.