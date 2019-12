Gaza: leader Hamas e Jihad islamica invitati al Cairo

(ANSAmed) – GAZA, 1 DIC – I leader politici di Hamas, Ismail Haniyeh, e della Jihad Islamica, Ziad Nahale, sono stati invitati al Cairo dove giungeranno nei prossimi giorni. Lo anticipano i media palestinesi secondo cui è possibile che questi contatti siano collegati al progetto del presidente dell’Anp Abu Mazen di organizzare presto elezioni politiche in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme est. E’ inoltre possibile, secondo i media, che venga discusso il progetto di una tregua prolungata fra Israele e Gaza. Secondo i media, è particolarmente significativo l’invito esteso dall’Egitto a Haniyeh, che negli ultimi anni non ea riuscito ad ottenere il permesso di recarsi in Egitto. Haniyeh, a quanto pare, progetta di visitare in seguito altri Paesi.