(ANSA) – ROMA, 1 DIC – Il gruppo parlamentare del partito laburista maltese conferma il proprio sostegno unanime e “la piena fiducia” al primo ministro Joseph Muscat in tutte le decisioni che assumerà. Lo riferisce il partito in una dichiarazione, ripresa dai media locali, dopo una riunione convocata d’urgenza per decidere del futuro del premier nel pieno delle indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia.