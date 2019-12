(ANSA) – ROMA, 1 DIC – Almeno 22 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella zona di Ain Senoussi, nel nordovest della Tunisia. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Interno tunisino, citato dai media locali. A bordo c’erano 43 persone, 21 feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Amdoun e Beja. Dalle prime immagini, sembra che il pullman sia caduto in una scarpata dopo aver oltrepassato il guard-rail. Secondo quanto riferiscono i media locali le vittime sarebbero dei giovani tunisini in escursione.