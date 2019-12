Imprese: stranieri in fuga, solo Grecia peggio dell’Italia

VENEZIA. – Tasse, burocrazia asfissiante, una giustizia civile lenta e tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione tra i più elevati d’Europa: l’Italia non è un Paese che attrae gli investitori stranieri. Ne è convinto l’Ufficio studi della Cgia sottolineando che le storture alle sono sottoposti quotidianamente gli imprenditori stanno facendo ‘dirottare’ altrove gli interessi esteri.

Le cifre dicono che l’Italia si colloca al penultimo posto nell’Unione Europea per gli investimenti diretti esteri. Nel 2018, infatti, ammontavano al 20,5% del Pil, pari a 361,1 mld di euro. Tra le nazioni dell’Unione Europea monitorate dall’Ocse, solo la Grecia, con il 16% registra un risultato peggiore del nostro. Con pochi investimenti stranieri e molte holding in procinto di lasciare l’Italia, affermano gli Artigiani di Mestre, la politica nazionale si ostina a sottovalutare questi segnali così preoccupanti.

“Premesso che, ad esempio, ArcelorMittal, Embraco, Whirlpool e molte altre multinazionali non sono certo delle onlus, ma delle realtà fortemente determinate a perseguire i propri interessi spesso in barba agli accordi preventivamente sottoscritti con le parti sociali – spiega Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia – è altrettanto evidente che le responsabilità di un loro possibile addio vanno ricercate anche in un clima generale di avversione nei confronti delle aziende presenti nel nostro Paese”.

Zabeo lo dice chiaramente: “in Italia si avverte in molti strati della società e della Pubblica Amministrazione una cultura del sospetto verso gli imprenditori che condiziona negativamente la crescita e lo sviluppo”. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili (anno 2017), le multinazionali, ovvero le imprese a controllo estero residenti in Italia, sfiorano le 15.000 unità, danno lavoro a poco più di 1.350.000 addetti e producono 572,3 mld di euro di fatturato all’anno.

“In termini di lavoro – puntualizza il segretario della Cgia, Renato Mason – queste realtà occupano direttamente il 6% circa di tutti gli addetti presenti in Italia e concorrono a produrre poco più del 17% del fatturato nazionale”. Gli Artigiani citano, in particolare, il caso Ikea: incertezza e burocrazia bloccano le aperture ad Arese e Verona.

Eppure gli investimenti esteri premiano ancora il settore produttivo: dei 372,1 mld di euro di IDE presenti in Italia nel 2017, il 27,8% circa (pari a 103,4 mld di euro) ha interessato il settore manifatturiero (in particolar modo alimentari/bevande, autoveicoli, metalli e prodotti di metallo,).

Seguono la attività professionali, scientifiche e tecniche, in parte ascrivibili a consulenze aziendali di vario tipo, che incidono per il 21,4% (79,5 mld di euro) e il commercio e l’autoriparazione con il 10,8 (40 mld di euro).

Gli ambiti dove la presenza pubblica è più significativa sono anche quelli dove si registrano i livelli più bassi di investimenti diretti esteri. E’ il caso del settore artistico con 742 milioni, di quello riferito all’acqua, reti fognarie e rifiuti con 401 milioni e nella sanità con 110 mln di euro.