(ANSA) – VENEZIA, 2 DIC – “Rispettiamo tutti ma la volontà di Venezia è molto chiara. Città Unita e Unica”. Lo dice in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo il flop del referendum per la separazione di Venezia da Mestre. “Adesso voltiamo pagina, insieme, senza polemiche – prosegue – Bisogna continuare a lavorare a testa bassa. Ci è stata data una importante dimostrazione di fiducia, io per primo devo esserne degno”.