(ANSAmed) – BEIRUT, 2 DIC – E’ di 10 civili uccisi il bilancio di un raid aereo governativo siriano su una località nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) secondo cui i bombardamenti hanno stamani centrato una via affollata di negozi a Saraqeb, a est di Idlib, capoluogo dell’omonima regione nord-occidentale fuori dal controllo delle forze di Damasco. In precedenza, l’Ondus aveva riferito dell’uccisione di 5 civili.