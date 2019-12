Mes: Conte, grave spregiudicatezza inquina dibattito

(ANSA) – ROMA, 2 DIC – “Una falsa accusa di alto tradimento della Costituzione è questione differente dall’accusa di avere commesso errori politici o di avere fatto cattive riforme: è un’accusa che non si limita solo a inquinare il dibattito pubblico e a disorientare i cittadini, è indice della forma più grave di spregiudicatezza perché pur di lucrare un qualche effimero vantaggio finisce per minare alle basi la credibilità delle istituzioni democratiche e la fiducia che i cittadini ripongono in esse”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni in Aula alla Camera sul Mes.