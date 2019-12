Trump,dazi su acciaio e alluminio a Brasile-Argentina

(ANSA) – ROMA, 2 DIC – Il presidente americano Donald Trump ha reimposto con effetto immediato i dazi su tutte le esportazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti da parte di Brasile e Argentina: lo ha annunciato oggi lo stesso Trump in un tweet. “Il Brasile e l’Argentina stanno presiedendo ad una massiccia svalutazione delle loro valute, che non va bene per i nostri agricoltori. Quindi, con effetto immediato, io ripristino le tariffe su tutto l’acciaio e l’alluminio che viene spedito negli Stati Uniti da quei Paesi”, ha scritto Trump sul suo account Twitter.