MADRID – Organizzata dall’Associazione “Italia Altrove”, che presiede Erika Bezzo, il sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 18,00, nella Libreria “Los Editores” di Madrid, avrà luogo la presentazione del nuovo romanzo di Fabio Volo:”Una gran voglia di vivere”. Sarà presente l’autore.

Scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico, nonché sceneggiatore, Fabio Volo può vantare 5 milioni di copie vendute dei suoi romanzi, tradotti anche in altre lingue. Sin dal suo libro di esordio nel 2001 – “Esco a fare due passi” – è molto apprezzato, tanto che, anche grazie a lui, si è avuto un incremento di nuovi lettori in libreria.

Il suo nuovo romanzo: “Una gran voglia di vivere”, è una storia in cui il lettore può ritrovarsi. Tratta le contraddizioni e la fine dei nostri rapporti, le loro pieghe, cercando di capire se è possibile che esista un nuovo modo per ricucirli.

Come vuole la trama, il libro racconta di una crisi di coppia e di quel percorso interiore, ma anche fisico in cui ci si imbatte per affrontarla. Eppure quella di Anna e Marco sembrava saper mantenere le promesse, fino a quando, improvvisamente, qualcosa si rompe:

“Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l’uno verso l’altra, vi siete trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile persino crederci.”

“Italia Altrove”, che organizza la serata culturale con lo scrittore Fabio Volo, è un’associazione culturale che mira a portare la cultura italiana all’estero e ad aiutare i tanti italiani che vivono fuori casa, ad integrarsi più velocemente. Per raggiungere i propri obiettivi, organizzare eventi culturali, manifestazioni e laboratori. Ha anche un club di lettura e, in collaborazione col nostro giornale, presenta ogni mese la recensione di un’opera letteraria di autori italiani contemporanei.

E.R. (Redazione Madrid)