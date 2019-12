Rifiuti: presidio a Civitavecchia, bloccato camion da Roma

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Cittadini e sindaci in piazza questo pomeriggio a Civitavecchia per dire no al trasporto dei rifiuti di Roma nella loro città. Secondo fonti del Comune di Civitavecchia, all’iniziativa hanno preso parte circa 150 persone e sei primi cittadini con fascia tricolore. Nel corso del presidio un camion carico di rifiuti della Capitale, arrivato scortato dalla Polizia della Città metropolitana, è stato accolto da slogan e cori e bloccato dai manifestanti per circa un’ora. La manifestazione è stata promossa dal sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, e hanno aderito per il centrodestra i sindaci Alessandro Giulivi (Tarquinia) e Luigi Landi (Tolfa); per il centrosinistra i sindaci Pietro Tidei (S. Marinella), Antonio Pasquini (Allumiere), Maurizio Testa (Monteromano).