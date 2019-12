ROMA. – Un anno targato Formula 1 che si chiude ancora nel segno della Mercedes di Lewis Hamilton ed un anno nuovo, il prossimo, che si apre già da domani con i primi test sulle gomme e con tante voci sul mercato piloti che però non sembra, almeno per adesso, destinato a decollare.

Merito di un Circus, quello della regina della velocità, che praticamente non si ferma mai e che vivrà ad Abu Dhabi una due giorni in vista della stagione che verrà.

Dopo il Gran Premio di domenica tutti i team resteranno nel Circuito di Yas Marina per mettere alla prova le nuove gomme fornite sempre dalla Pirelli.

La Ferrari scenderà in pista domani con Sebastian Vettel, mentre nella giornata successiva toccherà a Charles Leclerc. La Mercedes, invece, lascia a riposo il campione del mondo Lewis Hamilton: Valtteri Bottas girerà per primo, poi sulla W10 salirà George Russell.

Per Hamilton in vista lo “scambio di posto” con Valentino Rossi: il pilota pesarese salirà sulla Mercedes e il britannico sulla Yamana. Appuntamento il prossimo 9 dicembre a Valencia sul circuito Ricardo Tormo.

Per la Red Bull, sarà Max Verstappen il protagonista del primo giorno di test ad Abu Dhabi, con Albon a prendere il suo posto mercoledì. Staffetta anche in casa McLaren: martedì Lando Norris, mercoledì Carlos Sainz. Renault si affida in entrambi giorni ad Esteban Ocon, che nel 2020 vivrà la sua prima stagione al posto di Niko Hulkenberg che a margine del Gp di Abu Dhabi ha formalizzato il suo addio alla scuderia francese.

Alternanza per l’Alfa Romeo: in pista Kimi Raikkonen il primo giorno, Antonio Giovinazzi nel secondo: entrambi insieme anche il prossimo anno.

Un 2020 che, indiscrezioni e rumors a parte, non sembra destinato a grandi novità in termini di mercato piloti. I team più importanti non dovrebbero subire importanti cambiamenti. Il tutto a dispetto delle suggestioni circolate nella prima parte della stagione e in alcuni casi come per Hamilton tornate di moda a fine anno: si era parlato anche di un triplice scambio, già per il 2020, con Verstappen in Mercedes, Hamilton in Ferrari e Vettel rientrante in Red Bull.

Si diceva anche di una clausola di uscita a favore di Verstappen qualora la Red Bull non avesse vinto neanche una gara, ovviamente decaduta e della quale nessuno può avere l’assoluta certezza.

A confermare che a Maranello resteranno Vettel e Leclerc protagonista dell’autoscontro in Brasile che ha messo in luce la loro rivalità, le parole del team principal del Cavallino Mattia Binotto: “Entrambi partono con l’ambizione di vincere il mondiale. Ne terremo conto, e in modo molto trasparente ne parleremo con loro quando sarà il momento. Mi aspetto ad inizio stagione una situazione diversa rispetto a quella di quest’anno”

Ci sarà poi molto probabilmente ancora da attendere per vedere in Formula 1 Mick Schumacher che ha bisogno di continuare il suo percorso di apprendimento in Formula 2 al termine di una stagione in chiaro scuro.