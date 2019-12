ROMA. – Stavolta a far sorridere il nuoto italiano non sono Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella o il Settebello ma il successo è altrettanto d’oro visto che la 36ma edizione degli Europei si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto del 2022.

L’ufficialità è arrivata oggi dalla Ligue Europeenne de Natation che ha preferito la capitale a Monaco di Baviera e Kazan.

Determinanti la presentazione ufficiale del dossier avvenuta a Dublino il 12 ottobre scorso e la ‘site visit’ effettuata a Roma il 22 novembre, durante la quale la delegazione guidata dal segretario generale David Sparkes ha potuto constatare la solidità della candidatura, incontrando e riscontrando il sostegno garantito dalla sindaca Virginia Raggi, dai rappresentanti del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del presidente e a.d. di Sport e Salute Rocco Sabelli, con cui è peraltro in programma, nei prossimi giorni, una riunione di approfondimento con il presidente di Federnuoto e LEN Paolo Barelli.

“Siamo soddisfatti e pronti a raccogliere questa nuova sfida – spiega il n.1 del nuoto azzurro che si è intrattenuto in un fitto conciliabolo con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della presentazione del libro PhotoAnsa 2019, con oggetto proprio la road-map che porterà alla rassegna continentale”.

” L’obiettivo è organizzare un evento che resti nella memoria della gente e degli appassionati, arricchisca la città di Roma, il territorio e l’Italia dal punto di vista sportivo e, di riflesso, culturale, economico ed infrastrutturale. I prossimi passi sono la costituzione del Comitato organizzatore”, ha concluso Barelli annunciando che “Manuel Bortuzzo sarà uno degli atleti testimonial che rappresenterà l’organizzazione degli Europei 2022”.

“É una scelta che inorgoglisce tutti noi e testimonia il ruolo sempre più da protagonista che l’Italia sta acquisendo nel mondo dello sport – ha commentato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora – Dopo 13 anni siamo riusciti a riportare nel nostro Paese una manifestazione internazionale delle discipline acquatiche.

Sono certo che tutti gli attori coinvolti faranno un ottimo lavoro: Governo, Comune di Roma, Regione Lazio, Sport e Salute e la Federnuoto”.

“Roma ancora una volta vince – le parole della prima cittadina della capitale, Virginia Raggi – É una gran bella notizia per la città e l’Italia. Roma si conferma protagonista internazionale dello sport. Sarà un evento unico per la città, per gli appassionati di nuoto ma anche un’occasione per rigenerare e valorizzare le strutture sportive già esistenti che resteranno poi a disposizione dei cittadini”.

Prevista la partecipazione di 1500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni per 74 finali con 222 medaglie in palio. Lo stadio deI Foro Italico ospiterà le gare di nuoto e tuffi mentre il Centrale del tennis, nel quale sarà allestita la piscina removibile, ospiterà il nuoto sincronizzato.

Il Polo Natatorio di Ostia sarà il quartier generale per le gare di nuoto in acque libere, mentre i tuffi dalle grandi altezze (per la prima volta inseriti nel programma degli europei) potrebbero tenersi nella zona di Castel Sant’Angelo, al vaglio delle autorità competenti insieme ad altri punti nevralgici e storici della città.