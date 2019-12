(ANSA) – BRUXELLES, 2 DIC – “Mi appello ai politici e ai leader dei Paesi dell’Ue affinché sostengano i manifestanti” a Hong Kong. Così l’attivista Joshua Wong, in videoconferenza di fronte alla sottocommissione Diritti umani del Parlamento europeo. “Oltre a condannare le violenze della polizia – ha aggiunto Wong – i Paesi Ue dovrebbero riconsiderare la loro posizione nei confronti della Cina, che è amministrata da un regime brutale. So che si teme che la condanna pubblica della Cina potrebbe pregiudicare futuri affari economici”, ma “spero che i Paesi Ue tengano fede alle promesse dell’Unione europea, che si è sempre battuta per i diritti umani, nei Paesi vicini e in tutto il mondo, e che ha promesso di non incoraggiare, né direttamente né indirettamente, la violazione” di questi ultimi.