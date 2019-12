Bilancio Ue:tagli a coesione-migrazione in proposta Helsinki

(ANSA) – BRUXELLES, 2 DIC – Un taglio alle risorse per la politica di coesione (con una riduzione del 12% dei fondi strutturali), la gestione delle frontiere e la difesa, sia rispetto al settennato 2014-2020 che alla proposta della Commissione Ue. Ma anche una sforbiciata inferiore rispetto alle aspettative per quanto riguarda l’agricoltura. Questo, in sintesi, il contenuto della proposta della Finlandia – che detiene la presidenza di turno dell’Ue – per il bilancio dell’Unione per il settennato 2021-2027 secondo il documento ottenuto dall’ANSA.