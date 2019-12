Baseball: Magallanes si rinforza con l’innesto di Adonis García

CARACAS – In questa atipica stagione della Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP), i Navegantes del Magallanes, hanno iniziato il percorso un po’ sotto tono con uno score di 9 vittorie e 15 sconfitte.

Ma da ieri i tifosi del Magallanes hanno iniziato a sognare la rinascita: é salito a bordo della nave uno dei suoi pezzi da novanta, il cubano Adonis García.

L’utility ha preso il posto nel roster del lanciatore Adrián Salcedo, attualmente ai box in maniera precauzionale, durante la settimana é stato uno dei giocatori più utilizzato dal manager.

Ieri nella vittoria 6 – 5 contro gli acerrimi rivali dei Leones del Caracas, il cubano é stato il migliore in campo.

Per Adonis García, questa sarà la sua ottava stagione con la casacca del Magallanes. Dal suo arrivo nella Liga Venezolana de Baseball Profesional, precisamente con la squadra dello stato Carabobo, é diventato uno dei perni nel roster.

García, é in vetta alla classifica degli “importados” del Magallanes per numero di hits con 326 e di fuoricampo con 30. A questi numeri si aggiunge un average di 316 punti, al secondo posto nella speciale graduatoria dei Navegantes, solo superato da Clarence Gastón con 326. García, dal suo arrivo in Venezuela ha mandato a punti 167 compagni, ha messo a segno 54 doppie ed ha segnato 145 runs.

In questo 2019, Adonis García ha difeso le maglie dei Gigantes del Cibao (in Republica Dominicana) dove ha lasciato una magra media battuta di 118 punti. Mentre in Messico ha giocato con i Diablos Rojos ed i Tooros de Tijuana.

