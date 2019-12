Pallacanestro: ecco gli avversari di Azzurri e Vinotinto per Tokyo 2020

CARACAS – Manca sempre meno per l’evento più atteso del 2020: i Giochi Olimpici di Tokyo. Ma sono tanti i protagonisti ancora in corsa per un posto per il massimo evento sportivo. Uno degli sport che ancora non conosce tutti i suoi invitati é la pallacanestro.

Azzurri e Vinotinto sognano ancora un posto per il torneo a cinque cerchi, ma prima dovranno superare il preolímpico dove ci saranno 24 squadre, tra cui Italia e Venezuela. La nazionale creola é stata inserita nel girone A insieme a Lituania e Corea del Sud, questo raggruppamento giocherà le sue gare nella città di Kaunas in Lituania. Mentre nel B ci sono Polonia, Slovenia ed Angola.

L’Italia si giocherà il pass olimpico per Tokyo 2020 contro Portorico, Senegal, Serbia, Nuova Zelanda e Repubblica Dominicana nel torneo che si disputerà a Belgrado (Serbia), dal 23 al 28 giugno 2020.

Accedono alla semifinale, incrociata (1A vs 2B e 1B vs 2A), le prime due classificate di ogni girone, che poi si giocheranno il pass olimpico nella finale.

Le uniche nazionali con un posto garantito per Tokyo 2020 sono: Giappone (Paese ospitante), Spagna (campione del mondo in carica), Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran.

L’ultima partecipazione del Venezuela ad un torneo olímpico risale al 2016, nei giochi di Rio, con uno score di una vittoria (72 – 68 contro la Cina) e quattro sconfitte (62 – 86 contro la Serbia, 113 – 69 contro gli Stati Uniti, 96 – 56 con la Francia e 81 – 56 con l’Australia).

Dal canto suo, gli azzurri furono battuti nell’over time e sulla sirena a Torino dalla Croazia, dicendo addio ai Giochi di Rio.

(di Fioravante De Simone)