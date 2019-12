(ANSA) – GENOVA, 3 DIC – Un uomo di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal viadotto San Pietro, in A26 all’altezza di Masone. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, ieri sera l’uomo ha accostato la macchina per fare un bisogno e ha scavalcato il guard rail convinto che ci fosse il terreno. È invece precipitato nel vuoto facendo un volo di sette metri. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.(ANSA).