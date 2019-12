Umbria: esponente FdI presidente Assemblea legislativa

(ANSA) – PERUGIA, 3 DIC – “Insieme, tutti quanti insieme, costruiremo l’Umbria del domani”: è uno dei passaggi con i quali Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia eletto stamani nuovo presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, è intervenuto in aula subito dopo il voto. Perugino, 40 anni, avvocato ha ottenuto 13 voti, due in più del quorum richiesto. “Ci aspetta – ha detto Squarta – una nuova era di responsabilità e del riconoscimento dei doveri che accettiamo con entusiasmo, nella consapevolezza delle difficoltà della causa”. “Continueremo a non essere indifferenti verso chi soffre” ha affermato ancora il neopresidente dell’Assemblea. “Creeremo le condizioni – ha aggiunto – affinché ogni disabile, ogni anziano, ogni povero e ogni emarginato della nostra regione, trovi le giuste risposte ai suoi bisogni. I ritardi e le inefficienze della pubblica amministrazione, che inevitabilmente si riflettono sugli ultimi, non saranno più tollerati”. Squarta, dopo avere salutato “i cittadini dell’Umbria” si è soffermato sui temi legati alla crisi. “In questa regione – ha sottolineato – migliaia di imprese hanno interrotto le loro produzioni e attività, molte altre minacciano di chiudere”. “Ci troviamo a dover affrontare – ha sostenuto ancora Squarta – sfide serie e numerose che riguardano tutti i 92 comuni dell’Umbria. Non posso garantire che le vinceremo facilmente, né in poco tempo, ma, questo sì, in termini di impegno faremo l’impossibile. Alla resa preferiremo la speranza”. “E’ passato il tempo dell’immobilismo e della difesa degli interessi meschini” ha concluso il presidente dell’Assemblea legislativa. (ANSA).