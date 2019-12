Natale: Gdf sequestra 3 Mln e mezzo di oggetti nel Milanese

(ANSA) – MILANO, 3 DIC – “Oltre tre milioni e mezzo di articoli (luci e decorazioni, giocattoli, manufatti tessili e oggettistica natalizia) privi delle indicazioni minime di sicurezza previste dalla normativa nazionale e comunitaria e riportanti una marcatura CE non conforme” sono stati sequestrati dalla Gdf di Paderno Dugnano (Milano). I finanzieri, nella zona industriale di Cormano (Milano), hanno trovato un vero e proprio centro illegale di stoccaggio di merce irregolare riconducibile ad un cittadino di nazionalità cinese, titolare anche di un punto vendita ubicato a Milano. All’interno del magazzino, tra l’altro non dichiarato al fisco, c’erano numerosi scatoloni di articoli natalizi e giocattoli, “pronti per essere immessi sul mercato milanese – si legge in una nota della Gdf – ma non conformi alle regole dettate dal Codice del Consumo e dalla normativa comunitaria nonché agli standard di sicurezza imposti dalla legge”.